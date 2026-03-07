Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için eşel mobil sistemi 2 Mart'tan geçerli olmak üzere devreye alınmıştı. Zammın yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ÖTV muafiyeti 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşti ve ilk etapta 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi.