Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası küresel petrol krizinin vatandaşlara en az düzeyde yansıması için devreye alınan eşel mobil sistemi zamlara kalkan olmaya devam ediyor.

1
#1
Foto - Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için eşel mobil sistemi 2 Mart'tan geçerli olmak üzere devreye alınmıştı. Zammın yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ÖTV muafiyeti 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşti ve ilk etapta 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi.

#2
Foto - Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

BİR KEZ DAHA DEVREDE Sabah'ın haberine göre akaryakıttaki artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanan sistem kapsamında dün bir kez daha ÖTV'den feragat edildi.

#3
Foto - Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

Dün gece benzine toplamda gelmesi gereken 2.18 TL'lik zammın 1.63 TL'si ÖTV'den karşılandı. Vatandaşın ödeyeceği zam 55 kuruş oldu. Motorine ise toplamda gelmesi gereken 4.55 TL'lik zammın 3.41 TL'si ÖTV'den karşılandı ve vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1.14 TL oldu.

#4
Foto - Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

NE KADAR LİMİT KALDI? Sistem ile benzinde hâlâ olası 10.9 TL'ye, motorinde ise 2.71 TL'ye kadar zam ÖTV'den karşılanabilecek.

#5
Foto - Yeni sistem devreye alındı: Benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul (Avrupa Yakası) Benzin: 59,89 TL Motorin: 64,67 TL LPG: 30,29 TL İstanbul (Anadolu Yakası) Benzin: 59,73 TL Motorin: 64,51 TL LPG: 28,69 TL/ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Eşel mobil sistemi maaşlara da uygulansın..

esin

niye %100 degil?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
