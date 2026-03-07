Gözü yaşlı anne Türkiye’ye getirilsin istiyor Türk tır şoförü şarapnelle ağır yaralandı

  • İSTANBUL
Afganistan’da yükünü boşalttıktan sonra geri dönmek için yola çıkan Hüseyin Fırat, İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı. Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan tır şoförü Hüseyin Fırat, Afganistan dönüşünde İran’ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle ağır yaralandı. Evladının sağlık durumundan endişe duyan anne Hayriye Fırat, oğlunun ülkesinde ameliyat olmasını istediğini söyledi.

Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Fırat, tır şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor. İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıkan Fırat, Afganistan’da yükü boşalttı. Afganistan’da yükünü boşalttıktan sonra geri dönmek için yola çıkan Fırat, İran’ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran’ın Zincan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Evladının sağlık durumundan endişe duyan anne Hayriye Fırat, oğlunun ülkesinde ameliyat olmasını istediğini söyledi.

Evladının sağlık durumundan endişe duyan anne Hayriye Fırat, "Oğlum İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a götürdü. Afganistan’dan dönerken İran’ın Tebriz şehrinde füze isabet etti. Oğlum İran’nın Zincan Hastanesi’nde tedavi görüyor. Oğlumun sağlık durumundan endişeliyim ve haber alamıyorum. Olayı duyduğum zaman çok kötü oldum.

Oğlumun ameliyat olması lazım ama İran’da olmasını istemiyorum. Oğlum şuanda İran’da ve sağlık durumu kritik olduğunu söylediler. Oğlumun orada ameliyat olmasını istemiyorum. Oğlumun tedavisini Türkiye’de olmasını istiyorum. Oğlumun kendi ülkesinde ameliyat olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali.

Mevla acil şifalar versin.
