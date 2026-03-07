  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıslıdan iman dersi! "Bize İslamiyet kafi, Tayyip Erdoğan’cıyım zaten" Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz? İngiliz küstahlığında son perde! David Lammy’den İran’a "önleyici saldırı" tehdidi İspanya-Portekiz Zirvesi'ne Türkiye damga vurdu Yüzsüz batı! Fırsattan istifade Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma peşindeler! Siyonist alçaklar görüntüleri paylaştı: İşte Hamaney ve ailesinin katledilme anı! Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru
Dünya İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı
Dünya

İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, İran’a yönelik saldırılara destek veren ülkelerin "meşru hedef" haline geleceğini belirterek Avrupa ülkelerini sert bir dille uyardı. ABD ve İsrail’in yanında saf tutan her ülkenin İran’ın karşı saldırısına maruz kalacağını ifade eden Tahtrevançi, Washington yönetimini diplomasiye ihanet etmekle suçladı.

France 24 kanalına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini bu savaşın bir parçası olmamaları konusunda net bir şekilde uyardığını söyledi. Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir" ifadesini kullanarak tehdidin kapsamını genişletti. Bu açıklama, bölgedeki askeri gerilimin Avrupa başkentlerine kadar sıçrayabileceği sinyalini verdi.

"AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ"

İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde yürüttüğü müzakerelere değinen Tahtrevançi, Cenevre’de yapılan son tur görüşmelerin başarılı geçtiğini ancak buna rağmen 28 Şubat’ta saldırıların başladığını kaydetti. ABD ve İsrail’in saldırı kararıyla süreci baltaladığını savunan Tahtrevançi, "Amerikalılara güvenmiyoruz çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti" değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun Tahran'ın Washington ile olan diplomatik kanallarını tamamen kopma noktasına getirdiği belirtildi.

"SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

İran’ın eylemlerinin tamamen meşru müdafaa kapsamında olduğunu vurgulayan Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu. İran'ın saldırgan değil, savunma pozisyonunda olduğunu hatırlatan yetkili, egemenlik haklarını korumak için her türlü askeri adımı atacaklarının altını çizdi.

IRAK'TAKİ GRUPLARIN HEDEF ALINMASI

Tahtrevançi, CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar doğrultusunda bu grupların hedef alındığını resmen doğruladı. Bölgedeki askeri hareketliliği ve düzenlenen saldırıları bu tehditlere bağlayan Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa bunu kesinlikle yaparız" diyerek operasyonların devam edebileceği mesajını verdi. Bu açıklamalar, İran'ın sadece doğrudan saldırılara değil, kendisine yönelik dolaylı tehditlere de askeri güçle yanıt vereceğini kanıtlar nitelikte oldu.

Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek
Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek

Dünya

Sarı şeytan durmuyor! Trump: Küba çok yakında düşecek

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı
Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

Gündem

Prens Sultan Hava Üssü hedefte! Suudi Arabistan İran füzelerini havada avladı

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?
Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

Gündem

Kremlin’den "istihbarat" kalkanı! Rusya, İran’a ABD hedeflerini mi fısıldıyor?

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Tahran'da casusluk operasyonu: İsrail ve ABD bağlantılı 5 kişi yakalandı
Tahran'da casusluk operasyonu: İsrail ve ABD bağlantılı 5 kişi yakalandı

Dünya

Tahran'da casusluk operasyonu: İsrail ve ABD bağlantılı 5 kişi yakalandı

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"
İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

Dünya

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Geleceğimizi Epstein çetesi değil, milletimiz belirler"

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"
İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

Dünya

İran'dan IKBY'ye sert uyarı: "Altyapınızı hedef alırız"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23