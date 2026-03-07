İran'dan Avrupa ülkelerine meşru hedef haline geleceği uyarısı

France 24 kanalına açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, Tahran yönetiminin Avrupa ülkelerini bu savaşın bir parçası olmamaları konusunda net bir şekilde uyardığını söyledi. Tahtrevançi, "Herhangi bir ülke, İran'a yönelik saldırıda ABD ve İsrail'in yanında yer alırsa, onlar da İran'ın karşı saldırısı için meşru hedef haline gelecektir" ifadesini kullanarak tehdidin kapsamını genişletti. Bu açıklama, bölgedeki askeri gerilimin Avrupa başkentlerine kadar sıçrayabileceği sinyalini verdi.

"AMERİKALILARA GÜVENMİYORUZ"

İranlı yetkililerin ABD ile iyi niyet çerçevesinde yürüttüğü müzakerelere değinen Tahtrevançi, Cenevre’de yapılan son tur görüşmelerin başarılı geçtiğini ancak buna rağmen 28 Şubat’ta saldırıların başladığını kaydetti. ABD ve İsrail’in saldırı kararıyla süreci baltaladığını savunan Tahtrevançi, "Amerikalılara güvenmiyoruz çünkü ABD yönetimi bize ihanet etti. Sadece bize değil, diplomasiye de ihanet etti" değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun Tahran'ın Washington ile olan diplomatik kanallarını tamamen kopma noktasına getirdiği belirtildi.

"SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

İran’ın eylemlerinin tamamen meşru müdafaa kapsamında olduğunu vurgulayan Tahtrevançi, "Bu savaşı biz başlatmadık. Bu savaş bize dayatıldı ve biz de yapabildiğimiz en iyi şekilde kendimizi savunmaya devam edeceğiz. Halkımızı savunma sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu. İran'ın saldırgan değil, savunma pozisyonunda olduğunu hatırlatan yetkili, egemenlik haklarını korumak için her türlü askeri adımı atacaklarının altını çizdi.

IRAK'TAKİ GRUPLARIN HEDEF ALINMASI

Tahtrevançi, CIA ve Mossad'ın Irak'taki Kürt grupları silahlandırdığına dair raporlar doğrultusunda bu grupların hedef alındığını resmen doğruladı. Bölgedeki askeri hareketliliği ve düzenlenen saldırıları bu tehditlere bağlayan Tahtrevançi, "Egemenliğimizi korumak için ihtiyaç doğarsa bunu kesinlikle yaparız" diyerek operasyonların devam edebileceği mesajını verdi. Bu açıklamalar, İran'ın sadece doğrudan saldırılara değil, kendisine yönelik dolaylı tehditlere de askeri güçle yanıt vereceğini kanıtlar nitelikte oldu.