SON DAKİKA
Ekonomi Palandöken: “435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor”
Ekonomi

Palandöken: "435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor"

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Palandöken: "435 binden fazla kadın esnaf ekonomiye katkı sağlıyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve çalışma hayatındaki tüm kadınlarımız toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biridir” dedi.

Kadınların hem aile yapısının hem de ekonomik hayatın temel taşı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve çalışma hayatındaki tüm kadınlarımız toplumun geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biridir. Daha güçlü bir ekonomi ve daha sağlam bir toplumsal yapı için kadınlarımızın iş hayatında daha fazla yer alması büyük önem taşıyor. Bu vesileyle başta kadın esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

“KADIN GİRİŞİMCİLER EKONOMİYE VE İSTİHDAMA GÜÇ KATIYOR”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyonumuz bünyesinde 435 binden fazla kadın esnaf ve sanatkâr faaliyet gösteriyor. Bu güçlü potansiyel, kadınlarımızın ticaret ve üretim hayatındaki rolünün ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kadın girişimcilerimizin sayısının artması hem ekonomiye hem de aile işletmelerinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır. Kadınlarımızın emeği, azmi ve üretkenliği hem yerel ekonomilerin canlanmasına hem de istihdamın artmasına önemli katkı sunuyor. İş hayatında başarı gösteren kadınlarımız aynı zamanda gençlerimize girişimcilik ruhu aşılayan önemli birer rol modeldir. Bu nedenle kadın esnaf ve sanatkârlarımızın desteklenmesi, iş hayatında daha güçlü şekilde yer almalarının sağlanması ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

