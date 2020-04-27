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Aktüel

IKBY’deki mülteci kamplarında korona alarmı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan mülteci kamplarında korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine kamplar karantina altına alındı.

2020-04-27 22:13:53 -
IKBY’deki mülteci kamplarında korona alarmı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan mülteci kamplarında korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine kamplar karantina altına alındı.


Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunan Erbil kenti yakınlarındaki mülteci kamplarında korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine kamplar karantina altına alındı. Erbil İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed, yaptığı açıklamada Erbil yakınlarında bulunan Darşükrane ve Kuştepe mülteci kamplarında korona virüs vakası tespit edildiğini belirterek, her iki kampında karantina altına alındığını duyurdu. Sağlık Müdürü, kamplarda yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğunu ifade ederken, Telar City sitesinde de salgına rastlanılması üzerine sağlık ekiplerinin çalışmalara başladığını bildirdi. Muhammedi, yaklaşık 2 hafta boyunca yeni korona virüs vakasının tespit edilmediği Erbil’de bugün 5 yeni korona vakası tespit ettiklerini duyurdu.


IKBY’de 355 kişide korona virüs tespit edilirken, korona virüs tespit edilen vakalardan 4’ü hayatını kaybederken, 322 kişi ise taburcu edildi. IKBY’de 14 Mart’tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan ayında kısmen kaldırıldı.

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