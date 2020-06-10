IKBY'de meclis Kovid-19 görülmesi üzerine 14 günlüğüne kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisi, çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkması üzerine çalışmalarını 2 haftalığına askıya aldı.Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce meclis divanı çalışanlarının birinde Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine sağlık önlemleri kapsamında milletvekilleri de dahil 197 kişiye test yaptırıldığı ifade edildi.Test sonuçlarının bazılarının pozitif çıktığına yer verilen açıklamada, bu çerçevede salgının yayılmasının önüne geçilmesi için meclis çalışmalarının 2 hafta askıya alındığı kaydedildi.Açıklamada meclise sıçrayan salgına ilişkin IKBY Sağlık Bakanlığının detaylı bilgi vereceği belirtildi.IKBY Hükümetinin Kovid-19’a ilişkin son verilerine göre, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30’a yükselirken, 171 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1637’ye çıktı.