  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

IKBY'de meclis Kovid-19 görülmesi üzerine 14 günlüğüne kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:07:57 -
IKBY'de meclis Kovid-19 görülmesi üzerine 14 günlüğüne kapatıldı
İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisi, çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çıkması üzerine çalışmalarını 2 haftalığına askıya aldı.
Meclis Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce meclis divanı çalışanlarının birinde Kovid-19 vakasının tespit edilmesi üzerine sağlık önlemleri kapsamında milletvekilleri de dahil 197 kişiye test yaptırıldığı ifade edildi.
Test sonuçlarının bazılarının pozitif çıktığına yer verilen açıklamada, bu çerçevede salgının yayılmasının önüne geçilmesi için meclis çalışmalarının 2 hafta askıya alındığı kaydedildi.
Açıklamada meclise sıçrayan salgına ilişkin IKBY Sağlık Bakanlığının detaylı bilgi vereceği belirtildi.
IKBY Hükümetinin Kovid-19’a ilişkin son verilerine göre, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 30’a yükselirken, 171 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1637’ye çıktı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı