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IKBY’de bayramda sokağa çıkma yasağı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 09:51:52 -
IKBY’de bayramda sokağa çıkma yasağı

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Ramazan Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.


IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nın ilk gününden itibaren 72 saat boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirildi. IKBY’nin şehirler arası seferlerinin de yasaklandığı bildirilen açıklamada, yasak boyunca marketler ile fırınların da kapatılacağı kaydedildi. Söz konusu yasağa uymayanlar ise cezalandırılacak.


Karar kapsamında, Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının kapatılacağı bildirildi.


Toplam 413 korona virüsü vakasının bulunduğu IKBY’de 2 kişi hayatını kaybederken 212 kişi ise iyileşerek taburcu oldu.

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