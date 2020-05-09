İkamette 101 kilo gram eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yaptıkları aramada 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, ele geçirdiği eroin paketlerini “EvdeKalVan” yazarak vatandaşa da sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 4 adet poşet içerisinde 199 paket halinde toplam 101 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili ikamet sahibi R.H., V.Ş. ve N.Ş. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.

Polis, ele geçirdiği eroin paketleri ile “EvdeKalVan” yazarak korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulması için vatandaşa sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi.