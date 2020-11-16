Bidâr Kadınefendi (d. 5 Mayıs 1855 - ö. 13 Aralık 1918), Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in dördüncü eşidir.

Bidâr Kadınefendi 5 Mayıs 1855'da Kobuleti, Gürcistan'da doğdu. O Kabardey prens ailesinin bir üyesiydi, Talhosten ailesi. Babası Talhosten Prensi İbrahim Bey'di ve annesi Gürcü Prenses Şahika İffet Hanım Lortkipanidze idi. Abdülhamid hizmet eden Hüseyin Paşa ve Mehmed Ziya Paşa (1860 - 1919) adında iki küçük erkek kardeşi vardı.

II. Abdülhamid'in eşi Bidar Sultan ne zaman vefat etti?

Bidar, 2 Eylül 1875 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülhamid ile evlendi. 1875'in sonlarında veya 1876'nın başlarında ile çiftin ilk çocuğu hamile kaldı. Abdülhamid Ağabeyi Sultan'ın V. Murad 31 Ağustos 1876'da ifade vermesinin ardından Abdülhamid'in tahta geçmesinden sonra, ona "Dördüncü Kadınefendi" unvanı verildi.

O sırada hamile olan Bidar, dört gün sonra 3 Eylül 1876'da ilk çocuğu olan kızı dünyaya getirdi. Çocuğun adı Naime Sultan Abdülhamid'in dediği "Katılma kızım." 1877'de Bedrifelek ve imparatorluk ailesinin diğer üyeleri Yıldız Sarayı, Abdul Hamid 7 Nisan 1877'de oraya taşındıktan sonra. Burada 16 Ocak 1878'de ikinci çocuğu Mehmed Abdülkadir Efendi adında bir erkek çocuk doğurdu.1879'da "Üçüncü Kadınefendi" statüsüne yükseltildi.

Bidar'ın Abdülhamid'in başka kadınlarla ilişki kurmasını istemediğine dikkat çekildi ve bu onu sürekli olarak diğer kadınları kıskandırdı.

30 Eylül 1889'da, Yıldız Sarayı hareminde Alman İmparatoriçesi Augusta Victoria ile bir kocası II. Wilhelm geldi. 1895'te "İkinci Kadınefendi" oldu. Ekim 1898'de, İmparatoriçe Augusta Victoria ile Yıldız Sarayı İmparatorluk Köşkü'nün görkemli salonunda kocasıyla ikinci kez İstanbul'u ziyaret etti.

27 Nisan 1909'da Abdülhamid tahttan indirildi ve Selanik'de sürgüne gönderildi.[14] Kardeşi Mehmed Ziya Paşa onu takip etti. Ancak İstanbul'da kaldı ve Erenköy'de bir konağa yerleşti. Selanik 1912'de Yunanistan'a düştükten sonra Abdülhamid, İstanbul'a döndü ve Beylerbeyi Sarayı'na yerleşti. Bidar Sultan, 13 Aralık 1918'de, Sultan Abdülhamid'in ölümünden on ay sonra bağırsak iltihabına bağlı bir hastalıktan altmış üç yaşında hayatını kaybetmiştir.