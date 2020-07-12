İhvan'dan "Ayasofya" açıklaması: "Tarihi bir adım"

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını, "tarihi bir adım" olarak niteledi.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi yaptığı yazılı açıklamada, "Danıştayın, Ayasofya'nın, camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi, hakkı gerçek sahiplerine teslim etmiştir." ifadesini kullandı.

"Tarihi bir adım" şeklinde tanımladığı bu karar dolayısıyla Türk halkını tebrik eden Fehmi, kararın, Türk halkının toprakları üzerindeki egemenliğini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Fehmi, açıklamasında ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların gasp edilen tüm haklarını geri alabilmesi duasında bulundu.