İhtiyaç ve oto kredisi fırsatı! Kuveyt Türk’ten indirim müjdesi

Kuveyt Türk, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanında kâr oranını yüzde 0.79’a düşürdü. Sigorta ve kredi kartı ürünlerini kullanmak isteyen Kuveyt Türk müşterileri ise konut finansmanında 0.76’ya kadar düşürülen kâr oranlarından yararlanabiliyor. Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

Araçta 0.80’den başlayan kâr oranı

Kuveyt Türk, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla araç finansmanı oranlarında da indirime gitti. Kuveyt Türk’ün araç finansman oranı 36 aya kadar vade seçeneğiyle yüzde 0.82’ye, 48 ve 60 ay vade seçeneklerinde ise yüzde 0.85’e düşürüldü. Kredili Hayat ve Kasko ürünlerini kullanmak isteyen Kuveyt Türk müşterileri ise araçta 0.80’den başlayan kâr oranlarıyla finansman kullanabiliyor.

İhtiyaç finansmanında kâr oranı yüzde 0.89

Evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden sağlığa, beyaz eşyadan mobilyaya kadar uzanan tüm ihtiyaçlar için gerekli olan finansmanı tek bir kartla müşterilerinin hizmetine sunan Kuveyt Türk, reel ihtiyaçların finansmanını sağladığı İhtiyaç Kart’ın kâr oranını ise yüzde 0.89 olarak belirledi.

Kuveyt Türk’ün cazip kâr oranlarıyla sunduğu konut, araç ve ihtiyaç finansmanı avantajları hakkında detaylı bilgilere www.kuveytturk.com.tr üzerinden ve şubelerden ulaşılabiliyor.