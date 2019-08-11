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İhtiyaç sahipleri "Alo Evladım" diyecek

Urla Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri için "Alo Evladım" hattını hizmete soktu.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:57
İhtiyaç sahipleri "Alo Evladım" diyecek

Urla Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleri için "Alo Evladım" hattını hizmete soktu. Kendi başına iş göremeyen, kimsesiz veya engelli vatandaşların bu hizmetten faydalanacağını söyleyen Urla Belediye Başkanı, "Belediyemiz personeli ihtiyaç sahibinin evine giderek hem temizliğini yapacak hem de bir tas çorba ile vatandaşımızın karnını doyuracak. Ayrıca onlarla sohbet de edip sorunlarını dinleyecek" dedi.



Kimsesi olmayan, evinden çıkmakta zorlanan, engelli veya ihtiyaçlı vatandaşların temizlik, yemek ve sohbet etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Urla Belediyesi tarafından "Alo Evladım" hattı hizmete girdi. Belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetten faydalanabilmek için 0505 176 35 10 numaralı telefonun aranmasının yeterli olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, amaçlarının ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç Urlalılara hem moral vermek hem de ihtiyaçlarını gidermek olduğunu açıkladı.



Önce inceleme sonra temizlik ve yemek


Değişen ve zorlaşan yaşam koşulları ile maddi sıkıntıların insanları yalnızlığa mahkum ettiğini, hastalıklar nedeniyle de çoğu insanın yatağa bağımlı olduğunu aktaran Başkan Oğuz, hizmetin de bu grupları hedeflediğine dikkat çekti. Sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren Başkan Oğuz, "Bu hizmeti belediyemizin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yürütmekte. Bizzat buraya başvurarak veya 0505 176 35 10 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptıran vatandaşlarımızın evlerine ekiplerimiz giderek ihtiyaçlarını ve yapılması gerekenleri belirleyecek. Ardından belirlenen gün ve saatte evinin temizliğini yapmak, bir tas çorbasını hazırlamak ve kendisiyle konuşarak dertleşmesi için ekibimiz gönderilecek" diye konuştu.



Sohbet de ediyorlar


Evin içinde ortalığın toplanması, etrafın süpürülüp temizlenmesi, bulaşık ve çamaşırların yıkanması, vatandaşın onayını alarak gereksiz eşyalarının atılması gibi işlemlerin yapıldığını kaydeden Oğuz, "Ayrıca sosyoloğumuz da bu süreçte vatandaşımızla konuşup onun dertlerini, sıkıntılarını dinleyecek ve neler yapılabileceğini değerlendirecek. Vatandaşımıza dokunabilmek, onun dertlerine çözüm üretebilmek için yola çıktık ve bu yolda önemli bir adım daha atmış olduk" ifadelerini kullandı.



Başkandan ziyaret


Belediye Başkanı Burak Oğuz da verilen hizmeti yerinde görmek için şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen 57 yaşındaki Nedim Yiğit’i evinde ziyaret etti. Başkan Oğuz’a böyle bir hizmeti vermeye başladıkları için teşekkür eden Yiğit şöyle konuştu: "Evde tek başımayım. Hastalık nedeniyle bir ayağım dizimden itibaren, diğer ayağım ise parmaklarımdan kesildi. Yürüyemiyor, temizlik ve yemek yapamıyor, bulaşık ile çamaşırlarımı yıkayamıyorum. Belediyemizin bu hizmeti vermeye başlayacağını öğrenince çok sevindim ve bu hizmetin ilk kez benimle birlikte hayata geçmesi gururlandırdı. Allah kimseyi yatağa düşürmesin. Urla Belediyesinin böyle bir desteği benim gibi olanlar için çok önemli bir kolaylık."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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