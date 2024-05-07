İhsan Şenocak'tan kendisini programına davet Fatih Altaylı'ya tokat gibi cevap!

Dr. Şenocak, İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bugüne kadar hep dik durduğunu ve "doğruya doğru", "yanlışa yanlış" dediğini ifade eden Dr. İhsan Şenocak, Fatih Altaylı'nın program davetine nasıl cevap verdiğini şu ifadelerle aktardı:

Fatih Altaylı programına çağırdı. Dedim ki; 28 Şubat'ta Müslümanların kızına "fahişe" diyen bir adam bana muhatap olamaz. O programa geldiğimde özür dileyeceksen geliyorum yoksa orası karışır.