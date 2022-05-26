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İSLAM İhsan Şenocak'tan 'kadın cinayeti' açıklaması: Mevcut sistemle engellenemez!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan 'kadın cinayeti' açıklaması: Mevcut sistemle engellenemez!

Kadın cinayetine ilişkin açıklamada bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Batı'dan aldığımız hukuk normlarına dikkat çekerek, "Bu sistem kadın cinayetlerini engelleyemez." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 16:20:00 - 2022-05-26 16:28:53

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kadın cinayetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanlığı öldürmek kadar günah olduğunu belirten Dr. Şenocak, "Cinayetle öldürülenleri kadın-erkek diye ayırmamamız gerekir." dedi.

"Günümüzdeki cinayetlerin önemli bir çoğunluğunun arkasında ahlaksız ilişkiler var." diyen Dr. Şenocak, mevcut sistemle kadın cinayetlerinin engellenemeyeceğini belirtirken, "Bizim tarihimizde kadın cinayeti var mı? Yok. Niye, İslam var, şeriat var. Elbette ferdi hadiseler yaşanıyor ama toplumda genel olarak İslam ahlakı var." ifadelerini kullandı.

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