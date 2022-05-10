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İSLAM İhsan Şenocak'tan 'faiz' açıklaması!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan 'faiz' açıklaması!

Twitter hesabından faize ilişkin uyarıda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Oranı ne olursa olsun faiz haramdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 23:28:00 -
İhsan Şenocak'tan 'faiz' açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'ın haram kıldığı faize ilişkin açıklamada bulundu.

İslam iktisadının önündeki engel!

"Faiz kararlarını alanlar da, onlara cevaz yarışına giren hocalar da büyük vebal altındadır." diyen Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Bu ülkede İslam iktisadının gelişmesinin önündeki en büyük engel, faizli işlemlere cevaz vererek Müslümanların faize karşı direnişini kıran hocalardır.

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