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İSLAM İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete sert tepki! 'Ebu Cehil'in bile cüret edemediği bir ahlaksızlık'
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete sert tepki! 'Ebu Cehil'in bile cüret edemediği bir ahlaksızlık'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ilişkin çirkin ifadeler kullanmasına tepki göstererek, "Ebu Cehil'in bile yapmaya cüret edemediği bir ahlaksızlık." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 22:13:00 -
İhsan Şenocak'tan Efendimiz'e (SAV) hakarete sert tepki! 'Ebu Cehil'in bile cüret edemediği bir ahlaksızlık'

 Yeniakit.com.tr 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, "Siyeri Farklı Okumak" adlı kitabında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında haddi aşan ifadeler kullandı.

Yüceliğin soydan gelmediğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Azimli, Efendimiz'in (SAV) nesebine ilişkin çok çirkin ifadeler kullandı.

Prof. Azimli'nin Efendimiz'e yönelik çirkin sözlerine tepki gösteren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Allah Rasulü’nün (SAV) muazzez nesebine dil uzatmak Ebu Cehil’in bile yapmaya cüret edemediği bir ahlaksızlıktır." dedi.

Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Bu nasıl bir eğitim sistemi ki Allah Rasulü’nün (as) hayatını anlatmak üzere istihdam edilen biri bizzat ONA (sav) iftira ediyor?

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