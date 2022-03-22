İhsan Şenocak'tan Cüneyt Özdemir'e 'şeref' dersi! 'Ailenden bir kadını sarhoşun yanında uçurur musun?'

Yeniakit.com.tr

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak uçak yolculuklarında içki içilmesini eleştirerek, "Uçakları meyhaneye çevirdiler." sözleri nedeni ile hedefe kondu.

Uçaklarda yaşanan taciz ve kavga gibi toplum düzenini bozan olaylara dikkat çeken Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Yurt dışına çıktığın zaman uçağın içindeki hostes içki servisi de yapıyor. Uçağın içini meyhaneye çevirmişler. Yanındaki adam içiyor. Ona 'dur' diyeceksin. Yanındaki adama 'benim yanımda içme' diyeceksin.

Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan.

Özdemir, yobazlıkla itham etti!

Dr. İhsan Şenocak'ın sözlerini hedef alan Cüneyt Özdemir, "Ben de uçakta denk gelirsem bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum. Çünkü ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum. Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var. Rahatsız oluyorsun." dedi.

Dr. Şenocak'tan 'şeref' dersi!

Cüneyt Özdemir'in videosunu Twitter hesabından alıntılayan İhsan Şenocak, "Cüneyt Özdemir! Uçaktaki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir kadını sarhoşun yanında uçurur musun? Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak aydın olmaksa yobaz olmayı büyük bir şeref kabul ederim!" ifadelerini kullandı.