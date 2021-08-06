  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Donbas açıklaması: Rusya’yı oradan çıkaracağız
Taliban'ın düzenlediği suikast sonucu o üst düzey isim öldü!
New York'ta 2 Myanmarlı, darbe karşıtı BM Büyükelçisi'ne suikast girişiminden tutuklandı
Kamyonetin altında kalarak can verdi, geriye oyuncağı kaldı
İSLAM İhsan Şenocak Hoca Yağmur Duası'nı alaya alan müptezellere Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca Yağmur Duası'nı alaya alan müptezellere Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ülkemizde günlerdir devam eden orman yangınları sebebi ile ettiği Yağmur Duası'nı haddi aşarak alaya alanlara Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 22:49:00 - 2021-08-07 01:24:39
İhsan Şenocak Hoca Yağmur Duası'nı alaya alan müptezellere Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!

 Yeniakit.com.tr 

Ülkemizdeki orman yangınları sebebi ile birkaç gündür Yağmur Duası yapan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bugün de itfaiye erlerinin duasına iştirak etti. Katıldıkları duayı Youtube canlı yayını ile paylaşan Şenocak Hoca, kendisi ile haddi aşarak alay edenlere Peygamber Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi.

“Biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece Allah tarafından duasına icabet edilir” (Tirmizî)

"İtfaiye erlerinin fiili duasına kavli dua ile destek olalım. 14:00da İhsan Şenocak YouTube kanalında canlı yayınlanacak 'Yağmur Duasına' Mü'minler davetlidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay