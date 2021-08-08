İhsan Şenocak Hoca dua ile alay edenlere seslendi! 'Yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır'

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kendisini Yağmur Duası üzerinden hedef alıp akıllarınca dalga geçenlere, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap vermişti.

“Biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece Allah tarafından duasına icabet edilir” (Tirmizî)"

Meteoroloji'nin bir haftalık verilerini paylaştı

İhsan Şenocak Hoca, Antalya'da yağan yağmurun ardından twitter hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Şenocak Hoca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık verilerini paylaştığı mesajında, "Allah(cc), emirlerine icabet eden, hayatında İslama yer açan, onu eşya ve hadiseye tatbik eden Mü'minlerin dualarına icabet eder. Müslümanlar Allah’ın emirlerine ittiba ederse bir hafta önceki raporlara bakıp dua ile alay eden yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır." dedi.

Oda Tv hedef göstermişti

Oda Tv, İhsan Şenocak Hoca'nın Yağmur Duası ile alay ederek, Şenocak Hoca'nın duasını, Hükümet Kadın filmindeki haddi aşan sahne ile kıyaslamıştı.