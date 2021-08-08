  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var
Katil Esed Türkmen Dağı'nda orman yangını çıkardı!
Beşiktaş golcüsünü bekliyor
Eski Fenerli’den Gol Şov!
İSLAM İhsan Şenocak Hoca dua ile alay edenlere seslendi! 'Yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır'
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca dua ile alay edenlere seslendi! 'Yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır'

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık verilerine karşın Antalya'da yağan yağmurdan sonra twitter hesabından bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, "Dua ile alay eden yobazların, her konuda maskara olacakları muhakkaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 18:13:00 - 2021-08-08 18:36:09
İhsan Şenocak Hoca dua ile alay edenlere seslendi! 'Yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır'

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, kendisini Yağmur Duası üzerinden hedef alıp akıllarınca dalga geçenlere, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap vermişti.

“Biriniz ‘dua ettim de kabul olunmadı’ diyerek acele etmediği sürece Allah tarafından duasına icabet edilir” (Tirmizî)"

Meteoroloji'nin bir haftalık verilerini paylaştı

İhsan Şenocak Hoca, Antalya'da yağan yağmurun ardından twitter hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Şenocak Hoca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık verilerini paylaştığı mesajında, "Allah(cc), emirlerine icabet eden, hayatında İslama yer açan, onu eşya ve hadiseye tatbik eden Mü'minlerin dualarına icabet eder. Müslümanlar Allah’ın emirlerine ittiba ederse bir hafta önceki raporlara bakıp dua ile alay eden yobazların her konuda maskara olacakları muhakkaktır." dedi.

Oda Tv hedef göstermişti

Oda Tv, İhsan Şenocak Hoca'nın Yağmur Duası ile alay ederek, Şenocak Hoca'nın duasını, Hükümet Kadın filmindeki haddi aşan sahne ile kıyaslamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay