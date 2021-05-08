İhsan Şenocak Hoca anlattı: Kadir gecesinde yapılması gereken 5 vazife!

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Kadir gecesinin Müslümanlar için önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bugün ilk iş olarak Cenab-ı Allah'a tevbe edelim. Güneş battıktan sonra istiğfar edelim. Günahlarımızın affını isteyelim. Neden önce affımızı istemeliyiz? Eğer bir tabak kirli ise o tabakta yemek yapılmaz. Allah-u Teala da bizim önce temizlememizi istiyor. Önce abdestle bedenimizi temizliyoruz. Sonra da namazla ruhumuzu temizliyoruz. İstiğfar, dua ve namazdan önce yüreğimizi temizleme amelidir." dedi.

Efendimiz'in (SAV) Kadir gecesi müjdesi

Kadir Gecesi'nde namaz kılmanın önemine değinen Dr. Şenocak, "Efendimiz (SAV), 'Kim Kadir gecesini ecrini sadece Cenab-ı Allah'tan bekleyerek namazla ihya ederse, onun geçmiş bütün günahları affedilir' buyuruyor." ifadelerini kullandı.

Efendimiz'in (SAV) Hz. Aişe annemize öğrettiği dua

Dr. Şenocak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV), Hz. Aişe annemize öğrettiği duayı şöyle anlattı:

"Hz. Aişe annemiz (r.a) 'Eğer gecenin Kadir gecesi olduğunu idrak edersem Cenab-ı Allah'a nasıl dua edeyim?' diye Efendimiz'e (SAV) sorunca, Resulallah (SAV), 'Ey Allah'ım, Sen affedicisin. Affı seversin. Beni de affeyle Allah'ım' diye cevap verdi. Üçüncü olarak Rab'bimize Efendimiz'in (SAV) öğrettiği şekilde dua edelim."

Efendimiz (SAV) çok fazla Kur'an-ı Kerim okurdu

"Bu gece dördüncü olarak da Kur'an-ı Kerim okuyacağız." diyen İhsan Şenocak Hoca, "Efendimiz'in (SAV), Ramazan-ı Şerif'te Cebrail (a.s) ile mukabelesi olurdu. Karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i arz ederlerdi. Efendimiz (SAV) çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu ayda biz de Kur'an okuyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu hatırlatan Dr. İhsan Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlattığımız bu dört önemli ibadetin yanında ne yapabiliriz? Bir insanın hidayetine vesile olabilirsiniz. Birisinin kurtuluşuna vesile olursunuz. Eğer bir kişinin kurtuluşuna vesile olursanız, bütün insanlığı kurtarmış gibi olursunuz. 'Ne yapalım Hocam?' Arkadaşlarımızı, komşularımızı, yakınlarımızı arayalım. İçkiye, kumara müptela olanlar, hayatında örtü olmayanlar, namaz kılmayanlar... Ne kadar insana ulaşmak istiyorsanız. Onlara Kadir gecesinin önemini anlatın, hatırlatın."