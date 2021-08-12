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İSLAM İhsan Şenocak Hoca anlattı! 'Irkçılık bu Ümmet'i bölüp parçalayanların projesidir'
İSLAM

İhsan Şenocak Hoca anlattı! 'Irkçılık bu Ümmet'i bölüp parçalayanların projesidir'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fitilini ateşlediği mültecilere yönelik nefret, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın 'ırkçılık' tehdidine karşı uyarısını yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:37:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın fitilini ateşlediği mültecilere yönelik nefret söylemi, sokak olaylarına dönüşecek kadar yayıldı. İslam Dini'nin net bir şekilde yasakladığı 'ırkçılık' hakkında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın videosu yeniden gündeme geldi. Şenocak Hoca, Müslümanları uyarırken, 'ırkçılık' mikrobunun yüz yıl önce Batı tarafından Ümmet'i bölüp parçalamak için tüm dünyaya zerkedildiğini söyledi.

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