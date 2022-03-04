İhsan Şenocak: Her anne bir okuldur
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'ın "öf" bile demeyi yasakladığı annelerin hayatımızdaki önemini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, annelerin insan hayatındaki önemini anlattı.
'Her anne bir okuldur'
"Tarihi yapan adamların mimarı da, mürebbisi de annelerdir." diyen Şenocak, şunları söyledi:
Sabah kalkan, yavrusunu namaza kaldıran, kıyafetini ayarlayan, sofrasını hazırlayan, elinden tutup mektebe götüren, akşam olunca gidip alan, iyiyi, güzeli, doğruyu aşılayan, derslere yardımcı olan her anne bir okuldur.