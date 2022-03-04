  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İhsan Şenocak: Her anne bir okuldur
İSLAM

İhsan Şenocak: Her anne bir okuldur

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İslam'ın "öf" bile demeyi yasakladığı annelerin hayatımızdaki önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 23:06:00 - 2022-03-04 23:23:32
İhsan Şenocak: Her anne bir okuldur

 Yeniakit.com.tr 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, annelerin insan hayatındaki önemini anlattı.

'Her anne bir okuldur'

"Tarihi yapan adamların mimarı da, mürebbisi de annelerdir." diyen Şenocak, şunları söyledi:

Sabah kalkan, yavrusunu namaza kaldıran, kıyafetini ayarlayan, sofrasını hazırlayan, elinden tutup mektebe götüren, akşam olunca gidip alan, iyiyi, güzeli, doğruyu aşılayan, derslere yardımcı olan her anne bir okuldur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay