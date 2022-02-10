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İSLAM İhsan Şenocak: Hakla batılın savaşı kıyamete kadar devam edecek!
İSLAM

İhsan Şenocak: Hakla batılın savaşı kıyamete kadar devam edecek!

Akit TV canlı yayınında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek." diyerek Müslümanların her zaman teyakkuzda olması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:21:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Akit TV'deki Kürsü programında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. İki karargahın birbirine karşı hamleleri olacak. Batılın projeleri olacak. Bazen Hak cephesinde de olacak." dedi.

Cemel muharebesinden örnek vererek, Müslümanların her zaman teyakkuzda olması gerektiğini belirten Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Hazreti Ali (r.a) ile Hazreti Aişe (r.a) Cemel'de sur için bir araya geldiler. Ama hadiseyi provoke etmek isteyenler karşı taraftan görünüp öte tarafın çadırlarına ok attılar. Gece yarısında sahabeyi karşı karşıya getirdiler. Bütün bunlar bize her zamanda her zeminde teyakkuz halinde olmamız gerektiğini tembih eder.

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