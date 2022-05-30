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İSLAM İhsan Şenocak: Allah festival adı altında soyunanlarla eğlenenlere gazap eder!
İSLAM

İhsan Şenocak: Allah festival adı altında soyunanlarla eğlenenlere gazap eder!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ahlakından örnekler vererek, iptal edilen konserleri değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 16:57:00 - 2022-05-30 17:32:08

 Yeniakit.com.tr 

Melek Mosso ve Aynur Doğan konserlerinin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Efendimiz'in (SAV) ahlakını anlattı.

Dr. Şenocak, şunları söyledi:

Peygamber Efendimiz (SAV) ne yaptıysa biz de onu yaparsak Allah Azze ve Celle yolu açacak.

Allah-u Teala, bedenini sahnelerde arz eden şarkıcıları, türkücüleri festival adı altında sahnelere çıkartınca güç vermez, gücümüzü alır. Dermansız kalırız. Rahmet değil, üzerimize gazap gelir.

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