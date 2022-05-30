İhsan Şenocak: Allah festival adı altında soyunanlarla eğlenenlere gazap eder!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Peygamber Efendimiz'in (SAV) ahlakından örnekler vererek, iptal edilen konserleri değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
Melek Mosso ve Aynur Doğan konserlerinin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Efendimiz'in (SAV) ahlakını anlattı.
Dr. Şenocak, şunları söyledi:
Peygamber Efendimiz (SAV) ne yaptıysa biz de onu yaparsak Allah Azze ve Celle yolu açacak.
Allah-u Teala, bedenini sahnelerde arz eden şarkıcıları, türkücüleri festival adı altında sahnelere çıkartınca güç vermez, gücümüzü alır. Dermansız kalırız. Rahmet değil, üzerimize gazap gelir.