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Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne 1 Öğretim Üyesi alınacak
Ekonomi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne 1 Öğretim Üyesi alınacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 13:41:00 -
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'ne 1 Öğretim Üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23.maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacak.

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