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İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

AK Parti'nin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız" dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:58
İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

AK Parti MYK'da Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu'ndan ilk tepki geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Davutoğlu, 22 Nisan'da yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti yönetiminin ihraç etmek istediği şahıslar değil daha önce hatırlattığımız bu ilkelerdir. Söylediklerimizin arkasındayız."

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:58
  1. Selçuk Özdağ
  2. Ayhan Sefer Üstün
  3. Abdullah Başçı
  4. Ahmet Davutoğlu

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