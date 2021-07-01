İhracat mayısta yüzde 65 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar oldu.

İthalatı karşılama oranı yükseldi

Dış ticaret açığı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020’de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80’e çıktı. İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı OcakMayıs 2020 döneminde yüzde 74,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 82,3’e yükseldi. Almanya, mayısta 1 milyar 408 milyon dolarla ihracatta, Çin 2 milyar 633 milyon dolarla ithalatta ilk sırayı aldı.

Özel ticaret sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,1 artarak 15 milyar 652 milyon dolara, ithalat yüzde 51,2 yükselerek 19 milyar 317 milyon dolara ulaştı. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 9,4 artışla 3 milyar 352 milyon dolardan 3 milyar 665 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020’de yüzde 73,8 iken geçen ay yüzde 81’e yükseldi.