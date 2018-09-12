İHL’lerin şahlanışı

Muhammed Uzun İstanbul ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, “İmam Hatiplere Bakış Araştırması” İmam Hatiplere yönelik ikircikli tavrı gün yüzüne çıkardı. Araştırmada, imam hatiplerin sol medyada en çok ‘kindar ve dindar bir nesil’ olarak nitelendirildiğine dikkat çekti. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle imam hatiplerin iyileştirilme sürecinin başladığına vurgu yapılan araştırmada, 28 Şubat’ta kapılarına kilit vurulan İmam Hatiplerdeki öğrenci sayısının 600 binden 60 binlere kadar düştüğü, günümüzde ise bu sayının 1.5 milyona yaklaştığı belirtildi.

BAŞARILARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Medyada imam hatiplere dair oluşturulan karalama kampanyalarından yola çıkan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, “İmam Hatiplere Bakış” isimli bir çalışma gerçekleştirdi. 2017 yılına dair medyadaki imam hatip haberlerini tarayan ÖNDER, imam hatiplerin medyada karşılaştığı bu önemli soruna dikkat çekmeye çalıştı. Toplam 28 farklı yayın organından faydalanan ÖNDER, çarpıcı araştırması ile imam hatiplere yönelik ötekileştirici ve ayrımcı dilin bir davranış biçimi haline geldiğini ortaya koydu. ÖNDER’in bir yıllık araştırmasında; İmam hatipler ile ilgili 2017 yılında yazılı basında yer alan haberlerin yüzde 42’si hem olumlu hem olumsuz. Söz konusu haberlerin, yüzde 41’i tamamen olumsuz ve sadece yüzde 17’si olumlu haberlerden oluşuyor. İmam hatipler ilgili olarak haberlerin yüzde 31’i siyasi polemik, yüzde 21’i müfredat, yüzde 12’si sayılar ve sınavlar, yüzde 12’si ayrımcı dil, yüzde 11’i örnek okul ve örnek öğrenci, yüzde 5’i savunma, yüzde 4’ü diğer, yüzde 3’ü eğitim kalitesi ve yüzde biri bilimsel başarılara ait.

İMAM HATİPLERE; “MİLİTAN” DENDİ

Yazılı basında yer alan haberlerde imam hatiplerle ilgili kullanılan ayrımcı diller sırasıyla şöyle: Dindar ve kindar nesil, kindar nesil, IŞİD, arka bahçe, gerici eğitim, gerici müfredat, militan, mahkûm edilmek ve dininin ve kininin davacısı. Ayrımcı dili kullanan gazetelerin başını çekenler şu şekilde: Aydınlık, Birgün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve Yurt Gazetesi.

AK Parti’nin iktidara gelmesiyle İmam hatiplerin iyileştirilme sürecinin başladığına vurgu yapılan araştırmada, 28 Şubat’ta kapılarına kilit vurulan imam hatiplerdeki öğrenci sayısının 600 binden 60 binlere kadar düştüğü, günümüzde ise bu sayının bir milyon 346 bine ulaştığı belirtildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı rakamlarına göre, Türkiye genelinde 3 bin 142 imam hatip ortaokulu ve bin 452 imam hatip lisesi bulunuyor. Okulların toplam sayısı ise 4 bin 594 olarak kayıtlara geçti.