Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu sebeple milyonlarca kişi arefe gününü ibadetle geçirmek istiyor. Peki, arefe günü ne yapılır? Arefe günü hangi sureler okunur?

İhlas suresi okunuşu | Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir?

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.