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İSLAM İhlas suresi, ihlas suresi okunuşu ihlas suresi anlamı ihlas suresi fazileti
İSLAM

İhlas suresi, ihlas suresi okunuşu ihlas suresi anlamı ihlas suresi fazileti

1000 ihlas fazileti |Arife gününde milyonlar ihlas süresini okuyor. İhlas suresi okuyanlar ise ‘İhlas okumanın fazileti nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, ihlas okumanın önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-07-19 15:20:00 -
İhlas suresi, ihlas suresi okunuşu ihlas suresi anlamı ihlas suresi fazileti

Arife günlerinden 1000 ihlas okuyalar, bu mübarek günde ihlas okumanın faziletinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, ihlas suresi nasıl okunur? İhlas suresi okunuşu

İhlas suresi, ihlas suresi okunuşu ihlas suresi anlamı ihlas suresi fazileti

İhlas suresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir. (Buhari)

On kere İhlas okuyana cennette bir köşk verilir. (İ. Ahmed)

Yatarken yüz kere İhlâs okuyan cennete girer. (Tirmizi)

Evine girerken İhlas okuyan yoksulluk görmez. (T.Kurtubi)

İhlas okuyan Müslümana cennet vacib olur. (Nesai)

Arefe günü, (Besmele ile) bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. (Ebu-ş-şeyh)

İhlas suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.

İhlas suresi, ihlas suresi okunuşu ihlas suresi anlamı ihlas suresi fazileti

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