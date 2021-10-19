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Yaşam Ihlamurun kilosu ne kadar? Ihlamurun faydaları neler?
Yaşam

Ihlamurun kilosu ne kadar? Ihlamurun faydaları neler?

Ihlamur fiyatı güncel | Şifa deposu olan ıhlamur özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Bağışıklık sistemini gücendiren, soğuk algınlarına karşı direnç sağlayan ıhlamurun fiyatı ise merak konusu oldu. Peki, ıhlamurun kilosu ne kadar? Ihlamur ne kadar oldu 2021

Yeniakit Publisher
2021-10-19 13:44:00 -
Ihlamurun kilosu ne kadar? Ihlamurun faydaları neler?

Kış aylarının olmazsa olmazı ıhlamur tam bir şifa kaynağı. Özellikle havaların soğumasıyla birlikte daha çok ilgi gören ıhlamurun ne kadar, kaç liradan satıldığı ise merak ediliyor.

Ihlamurun faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar ıhlamurun birçok kanser türünü önlediği ortaya koymuştur.

Zencefil kadar etkili olmasa ıhlamur da ağrı kesici özelliği gösterir. Özellikle baş ağrısı için bir fincan ıhlamur içebilirsiniz.

Ihlamur mide ağrısının tedavisi için son derece önemlidir.

Ihlamur içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bilindiği gibi ıhlamur grip ve soğuk algınlığı tedavisi için faydalıdır.

Ihlamur stres ve kaygıyı azaltır.

Metabolizmayı hızlandıran ıhlamur kilo vermek isteyenler için şahane bir alternatiftir.

Kronik öksürükten kurtulmak için düzenli ve ölçülü olarak ıhlamur tüketebilirsiniz.

Ihlamur idrar miktarını artırır. Bu sayede mesanenin temizlenmesine yardım eder.

Ihlamur böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ıhlamur kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Ihlamur çayıyla cilt bakımı yapabilirsiniz. Ihlamur cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.

Ihlamurun kilosu ne kadar? Ihlamurun faydaları neler?

Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi aktarların yolunu tuttu. Yaprak ıhlamurun kilosu 200 TL, çiçek ıhlamurun kilosu ise 400 TL’den satılıyor. Toplanması, kurutulması bir hayli zahmetli olan ıhlamurun kilosunun kış aylarında 600 liraya kadar çıkması bekleniyor.

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