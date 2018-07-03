İHL öğrencileri burslu kalacak

İSTANBUL

Orta öğrenim seviyesinde öğrenciler için İstanbul- Beylikdüzü’nde hizmet verecek olan Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devletine, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı, imam hatip ve diğer liselerde okuyan öğrencileri arıyoruz.

Zeki, çalışkan, başarılı ve güzel ahlaklı gençleri bize yönlendirmenizi bekliyoruz.

İmam hatip okulu öğrencileri yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrenciler yüzde 70 burslu (ücretsiz) olarak barındırılacaktır.”