0553 313 94 23

İHL öğrencileri burslu kalacak

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu, başarılı İmam hatip lisesi öğrencilerinin yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrencilerin ise yüzde 70 burs ile barındırılacağını açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 11:02
İHL öğrencileri burslu kalacak

İSTANBUL

Orta öğrenim seviyesinde öğrenciler için İstanbul- Beylikdüzü’nde hizmet verecek olan Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Devletine, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı, imam hatip ve diğer liselerde okuyan öğrencileri arıyoruz.

Zeki, çalışkan, başarılı ve güzel ahlaklı gençleri bize yönlendirmenizi bekliyoruz.

İmam hatip okulu öğrencileri yüzde 100, diğer liselerde okuyan öğrenciler yüzde 70 burslu (ücretsiz) olarak barındırılacaktır.” 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:02
  1. İstanbul
  2. Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu
  3. İmam hatip

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi
    1. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    2. Mahsur kaldıkları mağarada 9 gün sonra..
    3. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    4. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    5. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    6. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    7. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    8. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    9. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    10. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    11. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    12. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    13. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    14. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    15. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    16. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    17. Trabzon lise taban puanları 2018..
    18. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    19. En düşük memur ve emekli maaşları..
    20. Van lise taban puanları 2018
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor