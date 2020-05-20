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İHH'den Cerablus ve Bab'da her gün 6 bin 400 kişiye iftar

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:32:58 -
İHH'den Cerablus ve Bab'da her gün 6 bin 400 kişiye iftar

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtıyor.

Suriye'de ramazan ayında iç savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İHH, bölgede kamplarda yaşamını sürdürenlerin yüzünü iftariyeliklerle güldürüyor.

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ve Bab bölgelerinde ramazanın başından bu yana tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişiye her gün iftar yemeği ulaştırıyor.

Kilis İHH Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu dönemlerde insani yardım çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir." dedi.

Alaca, ramazanın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin birçok noktasında iftar dağıtımlarını kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır toplu verdiğimiz iftarları, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yapamadık. Bunun yerine her gün çadır kentlerde, evlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine iftariye paket şeklinde ulaştırdık. Bu ramazanda da Suriye halkını bırakmayan herkese teşekkür ediyorum."

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de savaşın başladığı dönemden bu yana barınma, eğitim, sağlık ve eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor.



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