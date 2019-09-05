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İHH'dan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, selden en çok etkilenen Beyaz Nil eyaletinde insani yardımda bulundu

05 Eylül 2019 Perşembe 03:36
İHH'dan Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

HARTUM (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da selden etkilenen yüzlerce aileye gıda ve malzeme desteğinde bulundu.

Başkent Hartum'un güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde, ağustos ayının ikinci haftasında etkili olan aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda evleri yıkılan ya da hasar gören Sudanlılara, gıda malzemeleri, cibinlik ve muşamba dağıtıldı.

İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı arifesi ve bayramdaki yoğun yağışlar sel felaketine neden oldu. İHH olarak sel felaketinin en yoğun yaşandığı bölgelerden Beyaz Nil eyaletine bağlı Şigeg kasabasındayız. Evleri tamamen yıkılan ya da hasar gören 580 aileye gıda paketi ve muşamba desteğinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bahci ayrıca, kesilen 20 kurbanın da çevre köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

İHH'nın partner kuruluşlarından Tedamun İnsani Yardım ve Kalkınma Derneğinden Abdullatif Zekeriya da destekleri nedeniyle İHH ve Türk halkına teşekkür etti.

Bölge sakinlerinden Husameddin Hasan Medeni ise Kurban Bayramı'nın ilk gününde etkili yağışlar sonucu daha önce benzeri görülmemiş büyük bir sel felaketi ile karşılaştıklarını, çevrelerindeki 500 kadar evin tamamen yıkıldığını söyledi.

Evleri yıkılan halkın, sıcakların arttığı ve sivrisineklerin yoğun olduğu şu günlerde oldukça zorlandığını, sıtma hastalığının yayıldığını belirten Medeni, hayırseverlerin destekleriyle sıkıntılarının hafiflemeye başladığını, yardımları için Türk halkına müteşekkir olduklarını ifade etti.

Sudan, ağustosun başından bu yana şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Temeli bulunmayan ve neredeyse tamamen topraktan yapılan binalar, yağmur ve sel sonucu yıkılıyor. Ülkenin tamamında etkili olan sellerde şu ana kadar 70'in üzerinde insan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, sel felaketinden 15 eyalette 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada da hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 03:36
  1. İHH
  2. insani yardım
  3. Sel Felaketi
  4. Sudan

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