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Gündem İHH'dan deprem bölgesine yardım
Gündem

İHH'dan deprem bölgesine yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 60 ilden 250 kişilik arama kurtarma ekibi ile bölgeye hareket etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 22:52:00 -
İHH'dan deprem bölgesine yardım

İzmir'in Seferihisar ilçesini vuran şiddetli depremin ardından, İHH İnsani Yardım Vakfı, 60 ilden 250 kişilik arama kurtarma ekibi ile deprem bölgesine hareket etti.

İHH'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mobil aşevimiz erzak, battaniye, hijyen ve gıda malzemelerinden oluşan ilk yardım malzemeleriyle Reyhanlı’dan İzmir’e doğru hareket etti. Ayrıca İzmir’de geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlarımız için ilk etapta 10 bin kişilik sıcak yemek hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesine ulaşan İHH ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 607 vatandaşımız yaralandı.

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