İHH, Cenevre’deki AidEx Fuarı’na katıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani yardım ve kalkınma alanının dünyadaki en önemli buluşmalarından biri olan AidEx Fuarı’na 4 yıldır kesintisiz olarak katılıyor. Fuar, 21-22 Ekim 2026 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentindeki PalExpo Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Vakıf, dördüncü kez açtığı E03 numaralı standında ziyaretçileri ağırladı. Uluslararası kuruluşları bir araya getiren bu tür platformlarda kurulan iş birlikleri, yardımların ihtiyaç sahiplerine daha etkili ve daha geniş çapta ulaşmasına katkı sağlıyor. İHH de Türkiye’den birçok kurumun AidEx’e katılmasına öncülük ederek Türk sivil toplumunun uluslararası insani yardım sahnesinde daha görünür olmasına katkı sunuyor.

“Cenevre’de birçok kurumla yeni projelere imza atmayı planlıyoruz”



Cenevre’de konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Bugün Cenevre’de AIDEX’in son günündeyiz. İki gün boyunca hem dünyanın farklı ülkelerinden gelen kurum temsilcileriyle bir araya geldik hem de yeni temsilcilerle tanışma imkânı bulduk. İş birliklerini konuştuk, inşallah önümüzdeki dönemde birçok kurumla yine güzel projelere imza atmayı planlıyoruz. Daha önce yaptığımız projelerle ilgili de arkadaşlarımızla bir kez daha bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bizim açımızdan çok önemli bir program gerçekleşmiş oldu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Sahadaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Cenevre’deyiz”



İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Özbek programın önemine değinerek, “İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Cenevre’de AIDEX Fuarı’ndayız. İHH olarak 1992 yılından beri savaş ve kriz coğrafyalarında aktif olarak çalışıyoruz. Dünyanın 123 ülkesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çok geniş bir coğrafyada çalıştığımız için dünyanın birçok yerinde iş birliği yaptığımız kurumlar da oluyor. Bugün burada, Cenevre’deki bu fuarda, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarının yoğun olarak yer aldığı bir ortamda iş birliklerimizi geliştiriyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Burada yeni networkler (ağlar) geliştiriyoruz ve bu networklerle birlikte çalışmalarımızı daha geniş bir coğrafyaya yaymak, daha ileri bir noktaya taşımak için irtibatta olduğumuz tüm isimlerle süreçleri yürütüyoruz. Bu nedenle burada olmak önemli. İHH’nın gücünü daha ileri bir noktaya taşımak, iş birliklerini artırmak ve sahadaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz” dedi.

AidEx, küresel insani yardım topluluğunu bir araya getiriyor

AidEx, insani yardım, afet müdahalesi ve uluslararası kalkınma alanının önde gelen etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fuar; BM kuruluşlarını, Avrupa Birliği’ni, Kızılhaç ve Kızılay hareketini, sivil toplum kuruluşlarını, hükümetleri ve özel sektörü bir araya getiriyor. 3 binden fazla temsilcinin katıldığı fuarda sergi alanının yanı sıra konferanslar, atölyeler ve tartışma forumları düzenleniyor. Program, küresel insani sorunlara yönelik çözümlerin ele alındığı ve kuruluşlar arasında yeni ortaklıkların kurulduğu bir platform sunuyor.

Türkiye’nin Cenevre’deki temsilcileri İHH standını ziyaret etti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl ile Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere fuarda İHH standını ziyaret etti. Ziyaret, fuar öncesinde Türkiye’nin Cenevre’deki temsilciliklerine iletilen davet üzerine gerçekleşti. Ziyarette Vakfın sahadaki çalışmaları ve uluslararası iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Vakıf heyeti fuar süresince BM kuruluşları, donörler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde mevcut ortaklıklar ve yeni iş birliği imkânları ele alındı.

İHH’ın BM kuruluşlarıyla iş birliği sürüyor

İHH, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) nezdinde danışmanlık statüsüne sahip. Vakıf, 2020 yılından bu yana OCHA’nın Suriye Sınır Ötesi İnsani Yardım Fonu kapsamında yaklaşık 6,2 milyon dolarlık proje yürüttü. Dünya Gıda Programı (WFP) ile ise 2024-2026 döneminde Gazze’de yaklaşık 19 milyon dolarlık sıcak yemek ve beslenme projesini hayata geçirdi.

İHH, AidEx’te Türkiye’nin insani yardım alanındaki gücünü bir kez daha temsil etti. Vakıf, saha tecrübesini uluslararası iş birliğine dönüştürme kararlılığını da ortaya koydu.