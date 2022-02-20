İHH Afganistan'da! Bölgeye iki kamyon ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı

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İHH, Taliban yönetimindeki Afganistan'ın başkenti Kabil'deki 259 yataklı Jangalak Hastanesi’ne, iki kamyon ilaç ve tıbbı malzeme desteği ulaştırdı.

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, hastaneye ulaştırılan yardıma ilişkin açıklamasında, uyuşturucunun artık dünya genelinde büyük problemlerden biri haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Burası 259 yataklı bir bağımlılık tedavisi merkezi. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak hastaneye ilaç yardımında bulunduk. Afganistan'ın en büyük problemlerinden birisi uyuşturucu bağımlılığı sorunu. Uyuşturucu aynı zamanda bütün dünyanın bir halk sağlığı sorunu oldu. Tabii ki biz Afganistan'a son bir yıldır gıda ve benzeri ihtiyaç malzemeleri için yardım ediyorduk. Gelen talep üzerine, artık bağımlılıkla mücadele tedavi merkezlerine de ilaç ve tıbbi araç-gereç yardımı ulaştırmaya başladık.