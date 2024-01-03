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Aktüel İHH 2023’te 15 ülkede 864 su kuyusu açtı
Aktüel

İHH 2023’te 15 ülkede 864 su kuyusu açtı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 17:36:00 -

Su kuyusu çalışmalarını 2023 yılında da sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yıl içerisinde 15 ülkede 864 su kuyusunu hizmete açtı. Ayrıca, vakıf tarafından 2023 yılında inşasına başlanan 284 su kuyusunun açılması için de çalışmalar devam ediyor.

İsraf, iklim değişikliği, sanayileşme ve kirlilik gibi çeşitli sebeplerle temiz su kaynakları hızla tükeniyor. 2030 yılına kadar 700 milyon insanın su kıtlığından kaynaklı olarak yaşadıkları bölgelerden farklı noktalara göç etmeleri tahmin ediliyor. Uluslararası raporlara göre, dünya genelinde 844 milyon kişi temiz içme suyuna erişemiyor. Her yıl 850 bine yakın insan ise, güvenli olmayan su, yetersiz temizlik ve el kirliliği sebebiyle yakalandığı ishalden dolayı hayatını kaybediyor.

450 binden fazla insan istifade ediyor

Uzun yıllardır su kuyusu çalışmalarında bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılındaki çalışmaları kapsamında yeni su kuyuları açtı. Vakıf, 15 ülkede toplamda 864 su kuyusu inşa ederek hizmete sundu. Açılan su kuyularından 450 binden fazla insan istifade ediyor. Ayrıca, vakıf tarafından 2023 yılında inşasına başlanan ve kurulum çalışmalarının devam ettiği su kuyusu sayısı ise, 284.

İHH bugüne kadar 14 bin 204 su kuyusu açtı

2023 yılında açılan su kuyularıyla birlikte İHH’nın 2000 yılından bu yana açtığı toplam su kuyusu sayısı ise 14 bin 204’e ulaştı. Bugüne kadar 42 ülkede açılan bu su kuyuları, milyonlarca insanın temiz suya kavuşmasını sağladı. 
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2023 yılında İHH tarafından su kuyusu açılan ülkeler ise şu şekilde:

Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Tacikistan, Tanzanya, Togo ve Uganda.

Açılan her su kuyusu için su analizi yapılıyor

İHH tarafından su kuyularının büyük bir bölümü başkent ve merkezlere uzak, genellikle kırsal ve ihtiyacın en yoğun olduğu bölgelere açılıyor. Su kuyularının açılacağı yeri belirleme, ihtiyaç tespiti, fizibilite ve denetim çalışmaları uzman ekipler tarafından yapılırken, açılan su kuyularının her biri için de su analizi gerçekleştiriliyor. Açılan su kuyularının kontrol ve bakımlarını da iki yıl boyunca üstlenen İHH, bu sürenin sonunda ise su kuyularının sorumluluğunu bölge halkına devrediyor.

Destek olmak için

Bağışçılar, İHH’nın su kuyusu çalışmalarına destek olmak için bütün operatörlerden KUYU yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL bağışta bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyen ya da bir su kuyusunun tüm maliyetini karşılamak isteyen bağışçılar ise İHH’nın banka hesapları üzerinden ya da online olarak bağış yapabiliyor.

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