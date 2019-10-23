0553 313 94 23

İhbar tazminatı nasıl alınır? İhbar tazminatı alma şartları

İhbar nedir, ihbar süresi nedir? İhbar tazminatı almak için ne kadar çalışmak gerekir, ihbar tazminatı almak için ne yapmalı, ihbar tazminatı almak için nereye başvurulur? gibi sorular milyonlarca çalışan tarafından sorulmakta. Çalışanın nasıl işverene karşı sorumlulukları varsa işverenin de çalışana karşı sorumlulukları vardır. Çalışan bir iş yerinde 1 yıldan fazla çalışıyorsa ve işveren iş sözleşmesini fesh ederse işçi tazminat almaya hak kazanır. İhbar süresine uymadan işten çıkan çalışan tazminat alamaz. İhbar süresine uymak istemeyen işveren, tazminatı peşin ödeyebilir. Peki ihbar tazminatı nasıl alınır? İhbar tazminatı alma şartları neler?

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:24
İhbar tazminatı nasıl alınır? İhbar tazminatı alma şartları

İhbar nedir, ihbar süresi nedir? İhbar tazminatı almak için ne kadar çalışmak gerekir, ihbar tazminatı almak için ne yapmalı, ihbar tazminatı almak için nereye başvurulur? gibi sorular milyonlarca çalışan tarafından sorulmakta. Çalışanın nasıl işverene karşı sorumlulukları varsa işverenin de çalışana karşı sorumlulukları vardır. Çalışan bir iş yerinde 1 yıldan fazla çalışıyorsa ve işveren iş sözleşmesini fesh ederse işçi tazminat almaya hak kazanır. İhbar süresine uymadan işten çıkan çalışan tazminat alamaz. İhbar süresine uymak istemeyen işveren, tazminatı peşin ödeyebilir. Peki ihbar tazminatı nasıl alınır? İhbar tazminatı alma şartları neler?

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri haklı nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunulamamaktadır. İşten ayrılmanın yukarıda sayılan nedenler dışında bir gerekçeye dayanması ve işçinin bildirim süresine uymaksızın işi bırakması halinde, işverenin talep etmesine bağlı olarak işi bildirim süresine uymadan bırakan işçi ihbar tazminatı ödemek durumunda kalacaktır.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:24
  1. İhbar tazminatı nasıl alınır?
  2. İhbar tazminatı alma şartları
  3. İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının şartları nedir
  4. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
  5. ihbar tazminatı alma şartları 2019
  6. ihbar tazminatı şartları 2019
  7. ihbar tazminatı nedir
  8. ihbar tazminatı hesaplama 2019
  9. ihbar tazminatı iş kanunu
  10. kıdem tazminatı şartları
  11. tazminat hakkı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    1. Emniyet'ten Tuncay Özkan açıklaması!
    2. 85 yaşında cezaevinde ölümü bekliyor
    3. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    4. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
    5. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
    6. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
    7. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
    8. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
    9. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
    10. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
    11. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    12. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    13. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    14. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    15. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    16. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    17. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    18. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    19. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    20. Galatasaray'da Küfür krizi!
    21. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    22. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    23. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    24. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    25. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    26. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    27. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    28. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    29. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    30. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi