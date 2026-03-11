İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya’da düzenlenen Asya Kupası’nda İran ile Kadın Milli Takımı arasında yaşanan milli marş krizinin ardından sığınma talebinde bulunan İran milli kadın futbol takımında yeni gelişmeler yaşandı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, sığınma talep eden bir futbolcunun kararını değiştirerek İran’a dönmek istediğini açıkladı.

Avustralya Federal Polisi iki İranlı kafile üyesinin daha dün takım görevlilerinden ayrılarak sığınma başvurusu yapmasına yardımcı oldu. Bunlardan biri futbolcu, diğeri ise destek ekibinden bir görevliydi. 21 yaşındaki forvet Mohaddeseh Zolfi ile takım görevlisi Zahra Soltan Moshkehkar

DİĞERLERİNİN YERİNİ İRAN’A İFŞA ETMEK İÇİN Mİ YAPTI?

Avustralya hükümetinin sunduğu yardım teklifini daha önce 5 arkadaşlarının yaptığı gibi kabul etti. Ancak sığınma talebinde bulunan kişilerden biri daha sonra fikrini değiştirerek İran’a dönmeye karar verdi.

Yetkililer, söz konusu kişinin İran büyükelçiliği ile iletişime geçerek takım arkadaşlarının yerini paylaşmasının ardından diğer oyuncuların güvenli bir yere taşındığını da açıkladı. Kadın futbolcunun iltica eden arkadaşlarının yerini İran’a ifşa etmek için iltica numarası yaptığı da iddia edildi.

Avustralyalı yetkililer, kalan takım üyelerini Sydney Havalimanı’nda İranlı görevlilerden ayırarak ülkede kalma veya geri dönme seçenekleri hakkında bilgilendirdi. Ancak havalimanına ulaşan oyuncuların tamamı İran’a dönmeyi tercih etti.