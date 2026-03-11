  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak! Enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı var mı? Bakan Bayraktar açıklama yaptı ABD yönetiminde "İran" paniği: Hesapları çarşıya uymadı! ABD ile "uzun vadeli" ilişki kurmak istediklerini söyledi Ülkeyi koşulsuz verdi şimdi tapusunu verecek 50 bin çalışanını işten çıkaracak Krizin ayak sesleri ‘Ne bakıyorsunuz hiç mi hırsız görmediniz?’ Deepfake teknolojisi siyaseti vurdu Galatasaray maçı sonrası "İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt! Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın pilotları 48 saatlik greve gidecek Dünya THY'yi kıskanıyor
Gündem İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya, Asya Kupası’nda İran Milli Marşı'nı okumadıkları için ülkelerinde hain ilan edildikten sonra sığınma talebinde bulunan İranlı kadın futbolculardan birinin ilticadan vazgeçerek İran’a Büyükelçiliğine diğer futbolcuların da yerini bildirdiğini bu yüzden diğer futbolcuların yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Havalimanına ulaşan kalan oyuncuların tamamı ise Avustralya’nın ‘burada kalabilirsiniz’ teklifine rağmen İran’a dönmeyi tercih etti.

Avustralya’da düzenlenen Asya Kupası’nda İran ile Kadın Milli Takımı arasında yaşanan milli marş krizinin ardından sığınma talebinde bulunan İran milli kadın futbol takımında yeni gelişmeler yaşandı. Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, sığınma talep eden bir futbolcunun kararını değiştirerek İran’a dönmek istediğini açıkladı.

Avustralya Federal Polisi iki İranlı kafile üyesinin daha dün takım görevlilerinden ayrılarak sığınma başvurusu yapmasına yardımcı oldu. Bunlardan biri futbolcu, diğeri ise destek ekibinden bir görevliydi. 21 yaşındaki forvet Mohaddeseh Zolfi ile takım görevlisi Zahra Soltan Moshkehkar

DİĞERLERİNİN YERİNİ İRAN’A İFŞA ETMEK İÇİN Mİ YAPTI?

Avustralya hükümetinin sunduğu yardım teklifini daha önce 5 arkadaşlarının yaptığı gibi kabul etti. Ancak sığınma talebinde bulunan kişilerden biri daha sonra fikrini değiştirerek İran’a dönmeye karar verdi.

Yetkililer, söz konusu kişinin İran büyükelçiliği ile iletişime geçerek takım arkadaşlarının yerini paylaşmasının ardından diğer oyuncuların güvenli bir yere taşındığını da açıkladı. Kadın futbolcunun iltica eden arkadaşlarının yerini İran’a ifşa etmek için iltica numarası yaptığı da iddia edildi.

Avustralyalı yetkililer, kalan takım üyelerini Sydney Havalimanı’nda İranlı görevlilerden ayırarak ülkede kalma veya geri dönme seçenekleri hakkında bilgilendirdi. Ancak havalimanına ulaşan oyuncuların tamamı İran’a dönmeyi tercih etti.

2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu
2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu

Dünya

2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu

Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!
Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!

Gündem

Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı!

Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…
Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…

Dünya

Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar…

ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!
ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!

Gündem

ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!

Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

Dünya

Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

OSMAN GENÇ

Ülkesine ihanet eden vatansız kalır. Sizi avrupalılar hiç bir zaman vatandaşı olarak görmeyecek. Sizler birer vatan haini olarak kalacaksınız Türkiye'de de bunlardan çok var.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23