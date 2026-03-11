  • İSTANBUL
ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor!

Küresel zorbalığın temsilcisi ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin sarsılmaz iradesi karşısında adeta havlu attı. "Bölgeye nizam vereceğiz" naraları atan Washington yönetiminin, kendi savaş gemilerinin güvenliğini bile sağlayamaz hale geldiği ortaya çıktı.

"Cesaret" dedi, kendi gemileri kaçtı

İngiliz medyasına yansıyan haberler, Beyaz Saray'daki büyük kaosu gözler önüne serdi. ABD Başkanı Donald Trump, nakliye şirketlerine "Hürmüz’de cesur olun" çağrısı yaparken; aynı saatlerde ABD donanmasının, hedef alınma korkusuyla stratejik boğazdan geçmekten çekindiği bildirildi. Washington'un "enerji akışı sürecek" vaatleri kağıt üzerinde kalırken, deniz trafiğini başlatma girişimleri büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.

Donanmadan itiraf: "Gemilere eşlik edemeyiz"

Reuters'ın haberine göre ABD donanması, petrol ve nakliye şirketleriyle yaptığı gizli toplantılarda acı bir itirafta bulundu: "Şu an için gemilere eskort sağlamamız mümkün değil." Kendi savaş gemilerini dahi korumaktan aciz kalan ABD'nin bu geri adımı, denizcilik sektöründe büyük bir panik dalgasına yol açtı.

İran’dan "Geçit Yok" mesajı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı adeta bir "savunma kalesi"ne dönüştürdü. Gelişmiş mayın döşeme botları, patlayıcı yüklü hızlı tekneler ve boğazın her noktasını vuran füze bataryalarıyla bölgeyi kontrol altına alan Tahran, işgalcilerle bağlantılı hiçbir gemiye geçit vermeyeceğini ilan etti. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengeksiri, "İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin bu sulardan geçme hakkı yoktur" sözleriyle son noktayı koydu.

Küresel ekonomi felç: Petrol 115 doları aştı

ABD-İran gerilimi dünya ekonomisini de uçuruma sürüklüyor. Kpler verilerine göre petrol tankerlerinin hareketliliği yüzde 90 oranında azaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki bu tıkanıklık, ham petrol fiyatlarını 115 doların üzerine taşırken; BAE açıklarında bir konteyner gemisinin "esrarengiz bir mermiyle" hasar alması, bölgedeki gerilimin her an kontrolden çıkabileceğini kanıtladı.

