SON DAKİKA
Gündem
Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken başka cephede ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son gelen haberlere göre S-300 hava savunma sistemleri klonlandı.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Ukraynalı silah üreticisi Fire Point'in ortağı Denis Shillerman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Shillerman'a göre şirket, mevcut fırlatıcılarla uyumlu bir S-300 roketi klonu geliştirdi. 855 kilometre menzile sahip yeni FP-9 roketinin Moskova'yı hedef alacağını söyleyen Shillerman, füzelerin ABD yapımı ATACMS'ten 2,5 kat daha ucuz olduğunu iddia etti.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Shillerman'ın açıklamalarına göre Fire Point, mevcut fırlatma rampalarında kullanılabilecek bir S-300 füzesi klonu geliştirdi. Şirket, bu füzeleri radarlarla entegre ederek bir balistik füze savunma kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Projenin adı "Freya" olarak belirlendi. Shillerman, üretim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bu füzelerin orijinal S-300'lerden daha ucuz olduğunu vurguladı.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Fire Point'in geliştirdiği FP-7 roketi, ABD yapımı ATACMS füzelerine ucuz bir alternatif olarak sunuluyor. Shillerman'a göre roketin menzili, savaş başlığına bağlı olarak 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. En dikkat çekici iddia ise maliyetle ilgili: FP-7'nin savaş başlığı ATACMS'ten daha büyük olacak, ancak fiyatı 2,5 kat daha düşük olacak. Shillerman, "Şirket, ne kadar FP-7 sipariş edilirse o kadar üretmeye hazır. Bu füzenin üretiminde 'darboğaz' yok" dedi.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Shillerman'ın açıklamalarının en çarpıcı kısmı FP-9 roketiyle ilgiliydi. 855 kilometre menzile sahip olan FP-9'un hedefi açıkça Moskova. Shillerman, "FP-9 roketinin atış menzili (855 km) Moskova'yı vurmak için gerekli. Roketin testlerinin yaz başında başlaması gerekiyor. Motor geliştirme çalışmaları tamamlanmak üzere" dedi. Shillerman, Moskova'ya yönelik olası bir saldırı senaryosunda, füzelerin yüzde 25'inin Moskova hava savunmasını delip hedefleri vurabileceğini iddia etti. "Seyir füzeleri ve insansız hava araçları Moskova'daki hedeflere ulaşamaz - hepsi vurulur" diyen Shillerman, balistik füzelerin bu konuda daha etkili olacağını savundu.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Fire Point, FP-7 ve FP-9 füzeleri için özel fırlatıcılar da geliştiriyor. Shillerman'a göre bu fırlatıcılar sıradan kamyonlar gibi görünecek ve trafik akışında takip edilmeleri imkansız olacak. Bu, füzelerin sürpriz bir şekilde ve farklı noktalardan ateşlenebilmesine olanak tanıyacak.

Foto - Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Shillerman, FP-5 Flamingo roketi hakkında da bilgi verdi. Roketin 40 metre yüksekliğe kadar uçabildiğini ve bu nedenle önlenmesinin çok zor olduğunu söyledi. Ancak Flamingo'nun motorunda üretim sorunu yaşandığını ve bunun çözülmekte olduğunu ekledi.

