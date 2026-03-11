Olmayacak şey gerçekten oldu: S-300'ler klonlandı

Fire Point'in geliştirdiği FP-7 roketi, ABD yapımı ATACMS füzelerine ucuz bir alternatif olarak sunuluyor. Shillerman'a göre roketin menzili, savaş başlığına bağlı olarak 300 kilometreye kadar çıkabiliyor. En dikkat çekici iddia ise maliyetle ilgili: FP-7'nin savaş başlığı ATACMS'ten daha büyük olacak, ancak fiyatı 2,5 kat daha düşük olacak. Shillerman, "Şirket, ne kadar FP-7 sipariş edilirse o kadar üretmeye hazır. Bu füzenin üretiminde 'darboğaz' yok" dedi.