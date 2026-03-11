  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: 'Trump bir yalancı!'
Gündem

Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: 'Trump bir yalancı!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: 'Trump bir yalancı!'

ABD/İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşa tepki gösteren ABD Demokrat Parti Lideri, Yahudi Senatör Chuck Schumer: "Trump bir yalancı!" dedi.

Trump yönetiminin tutarsız açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Schumer: “Trump'ın savaşa dair açıklamaları her geçen saat daha da kafa karıştırıcı ve çelişkili bir hal alıyor. Dün Trump, savaşın neredeyse tamamlandığını gelişigüzel bir şekilde iddia etti. Ancak bu sabah Hegseth kameraların karşısına geçerek bugün en yoğun saldırıların gerçekleşeceğini duyurdu. Şimdi hangisi doğru? Savaş yakında bitiyor mu yoksa en şiddetli çatışmaların eşiğinde miyiz?” diye sordu.

"İRAN'IN TOMAHAWK FÜZESİ YOK, TRUMP YALAN SÖYLÜYOR!"

“Trump savaş hakkında yalan yayıyor" diyen Demokrat Parti lideri Schumer şunları söyledi: “Donald Trump bir yalancı. İran'ın Tomahawk füzelerinin bir kız okulunun bombalanmasından sorumlu olduğunu ve 170 kişinin öldüğünü iddia ediyor. İran'ın Tomahawk füzeleri yok. Bu iddia saçmalığın da ötesinde, düpedüz bir yalan. Bir başkan bu kadar ciddi bir konuda kafasına göre konuşamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir savaş hakkında açıkça yalanlar yayıyor”

1
Yorumlar

Vahap

Hangi sözü doğruki bu da olsun ,Abd senatosu bu adamı durdurmalı yoksa Abd için yolun sonu görünüyör demedi demeyin.
