Demokrat Parti Lideri Chuck Schumer: ‘Trump bir yalancı!’

Trump yönetiminin tutarsız açıklamalarını sert sözlerle eleştiren Schumer: “Trump'ın savaşa dair açıklamaları her geçen saat daha da kafa karıştırıcı ve çelişkili bir hal alıyor. Dün Trump, savaşın neredeyse tamamlandığını gelişigüzel bir şekilde iddia etti. Ancak bu sabah Hegseth kameraların karşısına geçerek bugün en yoğun saldırıların gerçekleşeceğini duyurdu. Şimdi hangisi doğru? Savaş yakında bitiyor mu yoksa en şiddetli çatışmaların eşiğinde miyiz?” diye sordu.

"İRAN'IN TOMAHAWK FÜZESİ YOK, TRUMP YALAN SÖYLÜYOR!"

“Trump savaş hakkında yalan yayıyor" diyen Demokrat Parti lideri Schumer şunları söyledi: “Donald Trump bir yalancı. İran'ın Tomahawk füzelerinin bir kız okulunun bombalanmasından sorumlu olduğunu ve 170 kişinin öldüğünü iddia ediyor. İran'ın Tomahawk füzeleri yok. Bu iddia saçmalığın da ötesinde, düpedüz bir yalan. Bir başkan bu kadar ciddi bir konuda kafasına göre konuşamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir savaş hakkında açıkça yalanlar yayıyor”