Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!
AA Giriş Tarihi:

Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

Gıda etiketlerinde üretim partisine ait bilgilerin olması zorunlu hale getiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, parti işareti olmayan ürünlerin satışına yasak getirileceğini duyurdu.

#1
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ'i (Tebliğ No: 2026/11), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gıdanın ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

#2
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

GIDADA ŞARTLAR BELİRLENDİ Geçici depolara, hazırlama veya ambalajlama tesislerine satılan veya gönderilen tarımsal ürünlere, üretici birliklerine sevk edilen tarımsal ürünlere ve hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlerde, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilen ve en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalaja sahip gıdalar ile partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda bu şart uygulanmayacak.

#3
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

PARTİ İŞARET VE NUMARASININ BELİRLENMESİ Parti, her seferinde, gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek ve işaretlenecek. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti/lot işaretinin veya numarasının önünde 'P' veya 'L' harfi yer alacak. Hazır ambalajlı gıdalarda parti işareti veya numarası ve gerektiğinde 'P' veya 'L' harfi, doğrudan hazır ambalajın üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunacak.

#4
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

PARTİ İŞARETİ VE NUMARASI OKUNUR ŞEKİLDE OLACAK Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanacak. Etiket üzerinde üretim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihinin, en az gün ve ay olarak ve bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi koşuluyla, bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek.

#5
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

TEBLİĞE AYKIRI DAVRANANLAR HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK Gıda işletmecilerinin, gıda etiketi ya da ambalajında kullandıkları parti numarası veya işaretinin, Tebliğde yer alan parti tanımına uygunluğunun kaydını tutması ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunması gerekecek. Gıdaların ait olduğu partiyi tanımlayan işaretler veya semboller hakkında ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

#6
Foto - Gıda etiketlerinde yeni dönem: Bu olmadan satış yapamayacaklar!

İŞLETMELERİN 31 ARALIK'A KADAR SÜRESİ VAR Söz konusu Tebliğ ile Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7) yürürlükten kaldırılırken, tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar Tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Bu Tebliğe uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulundurulamayacak, bu durum ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerli olacak.

