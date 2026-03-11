Özdağ’ın İsrail’e karşı alınması gereken önlemine bakın! Yapmamız gereken ilk şey parlamenter demokrasiye hızla dönmek

“Türkiye'yi ikinci İran ilan eden Netanyahu zihniyetine karşı ülkemizin milli güvenliğini sağlayacak adımları hızla atmalıyız” diyen Özdağ şunları söyledi: “Yapmamız gereken birinci şey, parlamenter demokrasiye hızla dönmek. Diyeceksiniz ki ne ilgisi var? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin son 36 senede saldırdığı devletlerin hepsini biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi parlamenter demokrasiyle yönetilmiyordu. Hepsi başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Parlamenter demokrasi Türkiye için aynı zamanda bir milli güvenlik rejimidir”

TERÖRLE MÜZAKERE DEĞİL, MÜCADELE EDECEKSİNİZ

Özdağ, alınması gereken diğer tedbirleri şöyle aktardı: “İki, düşman ceza hukuku uygulamalarını hemen sona erdireceksiniz ve milli birliği sağlayacaksınız. Üç, PKK ile yapmış olduğunuz Türkiye'yi etnik ve mezhepsel fay hatlarına bölecek herhangi bir hukuki düzenlemeden kaçınacak terörle müzakere değil, mücadele edeceksiniz. Dört, TSK'nın emir komuta sistemini hızla kuracaksınız ve Genelkurmay Başkanlığına kuvvet komutanlıklarını bağlayacaksınız. Altı, Askeri Sağlık Sistemini tekrar kuracaksınız. GATA'yı tekrar açacaksınız. Askeri hastaneleri tekrar açacaksınız. İsrail'in İran'da gördük nasıl yabancıları MOSSAD devşiriyor, kendi ajanı yapıyor, içimizdeki yabancı büyük nüfusu vatanlarına geri yollayacaksınız. İsrail'le bilişim ve yazılım anlamında bütün ortaklıkları sona erdireceksiniz. Türkiye hızla bin kilometre menzilli 2 bin kilometre menzilli balistik ve süpersonik füze yapma kabiliyetine ulaşacak. Yüksek irtifa hava savunma sistemlerimizi hızla kurmak zorundayız.

Bakın şimdi Türkiye üzerinden uçan füzeleri düşürüyorlar. Kim düşürüyor? Biz mi düşürüyoruz? Hayır. NATO düşürüyor. Peki arkadaşlar bu NATO düşürmese bu füzeleri kim vuracak? Hiç soruyor musunuz kendinize? NATO vurmasa bu füzeleri biz vurmuyoruz demek. İşte bu kabiliyete hızla sahip olmalıyız. Yine önümüzdeki süreçte hızla gerçekleştirmemiz gereken şeylerden bir tanesi tank birliklerimizi modernize etmek. Bu konuda Yunanistan'ın ve İsrail'in ne yazık ki gerisine düştük. Altay tanklarını çok hızlı üretime geçirmek zorundayız. Keza beşinci nesil savaş uçağı projesi motor sorunu çözülerek hızla tedarik edilmeli. Bunu biz mi üretiriz? Bir başka ülkeyle ortak mı üretiriz? Ama bunu yapmak zorundayız. Doğu Akdeniz'de menfaatlerimize saldırılacaklar Doğu Akdeniz'de menfaatlerimizi savunma konusunda donanmamızın var olan gücünü daha da etkin hale getirmeliyiz. KKTC'de SİHA ve İHA'larımızın sürekli konuşlanacağı ve Doğu Akdeniz'i sürekli kontrol altında tutacağı üsler kurmalı”

