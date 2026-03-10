Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ

Karahasanoğlu, mahkemede oluşan atmosferin yargının ciddiyetine gölge düşürdüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

Hitap Tepkisi: "Bir hırsız, yolsuzluk yapan, rüşvetçi veya vatan haini yargılanırken ona 'Sayın' mı denecekti? Hukuk literatüründe ve adalet önünde sanığa sanık denir. 'Siz' veya 'Sayın' diyerek suçlanan kişiyi yüceltmek, Türk yargısına ve mağdur olan millete hakarettir."

Algı Operasyonu Eleştirisi: Malum medya organlarının İmamoğlu’nu hala "başkan" gibi göstermeye çalıştığını iddia eden Karahasanoğlu, "Mahkemeyi esir alan o görüntülerin, o şovların Türk yargısında hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

İBB Davasında son durum Karahasanoğlu'nun bu çıkışı, İmamoğlu'nun "İBB üzerinden çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci gününde geldi. Programda ayrıca şu noktalar vurgulandı:

Gevşekliğe İzin Verilmemeli: Yargılama sürecinde sanıkların mahkeme heyetine karşı takındığı "rahat" tavırların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Ümmetin Sesi Susturulamaz: Karahasanoğlu, geçmişte İmamoğlu tarafından Akit Medya’ya gönderilen hacizleri ve baskıları hatırlatarak, "Dün bizi susturmaya çalışanlar bugün adaletin pençesinde hesap veriyor" ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç sertleşiyor Mahkeme heyetinin bugün verdiği kararla sanık savunmalarına geçilecek olması, Akit çevresinde "hesap verme vakti geldi" şeklinde yorumlanıyor. Karahasanoğlu, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve "yolsuzluk yapan kim olursa olsun" bedelini ödemesi gerektiğini savundu.