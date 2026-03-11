Kar yolları kapattı! Sınır hattında zorlu mücadele
Van’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 40 yerleşim yeri yolunu açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Van’da etkili olan kar yağışı kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırdı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 40 yerleşim yeri yolunda çalışmalar sürdürülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı İran sınır hattındaki Çaldıran ilçesine bağlı Alakaya Mahallesi ile Hangedik Karakolu yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor.
Yolların büyük bölümü açıldı
İş makinelerinin zaman zaman yetersiz kaldığı bölgelerde kar savurma makineleri devreye giriyor. Ekipler zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanındaki 13 ilçe ve yaklaşık 6 bin kilometrelik yol ağında yürüttükleri karla mücadele çalışmalarıyla yolların büyük bölümünü yeniden ulaşıma açtı.