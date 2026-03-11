Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki iş birliği kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Bakan Fidan’ın görüşmede, son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle iki ülke ilişkilerinde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor.

Ayrıca dışişleri bakanlarının eş başkanlığında 18 Mayıs 2026’da Berlin’de yapılması planlanan Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması’nın üçüncü toplantısının, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edilecek.

Fidan’ın, 60 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile Enerji ve Maden Forumu gibi mekanizmaların önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ

Görüşmede savunma sanayii alanındaki iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor.

Bakan Fidan’ın ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin Ankara’nın beklentilerini aktarması, Türkiye’nin AB üyelik sürecine Almanya’nın daha güçlü destek vermesi yönündeki beklentiyi dile getirmesi bekleniyor.

Fidan’ın görüşmede Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu gibi başlıklarda Türkiye’nin beklentilerini de gündeme getireceği belirtiliyor.

İki ismin görüşmesinde bölgesel gelişmelerin yanı sıra İran, Gazze, Ukrayna savaşı ve Suriye de gündemindeki önemli başlıklar olacak.