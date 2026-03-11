  • İSTANBUL
İmamoğlu'nun 'yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün

İmamoğlu'nun 'yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün

Siyaset tarihinin en büyük 'yolsuzluk sarmalı' olarak nitelendirilen 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında üçüncü gün oturumu nefes kesti. 2014’ten bu yana 160 milyar lira ve 24 milyon dolarlık devasa bir kamu zararının merkezindeki Ekrem İmamoğlu ve 406 sanığın yargılandığı davada, yolsuzluk şeması ve rüşvet çarkına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İşte CHP’li yerel yönetimleri birer "finansal talan" merkezine dönüştüren yapının yargıdaki o kritik anları...

İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapsinin istendiği davada, bugünkü oturumda da tutuklu sanıkların savunmalarına devam edildi. ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ne ilişkin 107'si tutuklu 407 sanıklı davanın üçüncü gün oturumu başladı.  Adalet karşısına çıkan sanıkların, kamu kaynaklarını şahsi ve örgütsel çıkarları için nasıl erittikleri mahkeme kayıtlarına geçti.  

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davada, 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılanmasına, ilk duruşmanın 3. oturumunda devam ediliyor.

Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. Duruşmanın ilk gününden itibaren oturma düzenine itiraz eden, mahkeme başkanına "Kimden talimat alıyorsunuz?" diye bağırarak yargıyı baskı altına almaya çalışan Ekrem İmamoğlu, bugün de şov yapmaya devam etti.

3. GÜN DE GERGİNLİKLERLE BAŞLADI

Bir önceki duruşmada iddianamenin özeti okunurken Ekrem İmamoğlu'nun oturma düzenine itiraz etmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

İlk savunmayı tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı. Hakkında çantayla para taşıdığına dair iddia bulunduğunu belirten Erdoğdu, suçlamaları kabul etmedi.

İMAMOĞLU’NA 2 BİN 430 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Kasım 2025'te tamamlanan iddianamede, 2014'ten bu yana gerçekleştirilen 143 eyleme ilişkin kamu zararının, suç tarihi itibarıyla yaklaşık 160 milyar Türk lirası ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

Örgüt şemasının yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı" olduğu ileri sürülüyor; iddianamede ayrıca 6 örgüt yöneticisi ve çok sayıda örgüt üyesine yer veriliyor.

İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

