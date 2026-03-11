Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

ABD-İsrail terör ittifakının İran’a başlattığı saldırılara Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ederek cevap veriyor. İran, dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İsrail ile bağlantılı olan gemilere yönelik saldırılar düzenliyor. İran son olarak Boğaz’a deniz mayınları döşerken ABD 16 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

GEMİRELERE TAVSİYE

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan yeni bir açıklamada ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, Hürmüz Boğazı’nda bir kargo gemisinin bilinmeyen bir mermi ile vurulduğu aktarıldı. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, gemilere dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.