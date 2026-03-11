  • İSTANBUL
Dünya Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun
Dünya

Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

Yeniakit Publisher
AA
Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun

İran’ın mayın döşeyerek dünya petrol piyasasını ateşe verdiği Hürmüz Boğazı’da yeni bir gelişme daha yaşandı. Hürmüz Boğazı’ndaki bir kargo gemisi Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında bilinmeyen bir mermi ile vuruldu. Yanan geminin personeli tahliye edildi.

ABD-İsrail terör ittifakının İran’a başlattığı saldırılara Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı kontrol ederek cevap veriyor. İran, dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip stratejik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İsrail ile bağlantılı olan gemilere yönelik saldırılar düzenliyor. İran son olarak Boğaz’a deniz mayınları döşerken ABD 16 İran gemisinin batırıldığını açıkladı.

GEMİRELERE TAVSİYE

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan yeni bir açıklamada ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, Hürmüz Boğazı’nda bir kargo gemisinin bilinmeyen bir mermi ile vurulduğu aktarıldı. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, gemilere dikkatli geçiş yapmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti UKMTO’ya bildirmeleri tavsiye edilmektedir" denildi.

